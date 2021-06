Antonio Conte, Raúl González, Carlo Ancelotti... en las últimas horas no dejan de salir a la palestra nombres de posibles sustitos de Zinedine Zidane para el banquillo del Real Madrid, pero lo que hasta el momento nadie había hecho era ofrecerse públicamente.

Y no ha sido cualquiera. Hugo Sánchez, leyenda del club y mejor jugador de la historia de México, estuvo en 'El Chiringuito' con Josep Pedrerol y aseguró estar preparado para coger las riendas del equipo.

"No es algo que desconozca. Como entrenador ya tuve la oportunidad de entrevistarme con Florentino Pérez y él sabe que estoy dispuesto y que no me tiemblan las piernas para ponerme en frente de los jugadores", explicó.

Seguidamente, analizó las llegadas de Zidane y Solari en su momento, aseverando que él cuenta ahora con más experiencia: "Florentino sabe que puede contar conmigo. Que no se olvide de mi. Zidane, trabajando en el Castilla y sin entrenar en Primera División ni a la selección, tuvo la oportunidad de dirigir al Real Madrid".

"También vino Solari, que estaba en el Castilla y no había dirigido a ningún Primera y le dieron la oportunidad", añadió.

Para terminar, Hugo Sánchez mandó un mensaje directo a Florentino: "Presi, aquí estoy. Ya dirigí a equipos, salí campeón con Pumas, trabajé con la selección mexicana... por ello, estoy listo".