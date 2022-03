Kylian Mbappé es el gran nombre del mundo del fútbol. Por la calidad que atesora y porque en poco más de tres meses termina contrato con el PSG. El francés podría terminar en el Real Madrid, club que le sigue desde hace tiempo y que ya buscó su fichaje el pasado verano... y atendiendo a lo que dice alguien que le conoce muy bien parece palpable que su futuro está en el Santiago Bernabéu.

Porque quien ha hablado sobre él en 'Le Parisien' no es un cualquiera. Es Vadim Vasilyev, vicepresidente del Mónaco en los tiempos de Kylian, quien ha confirmado cuál es su sueño desde que era niño.

"Nunca ha sido un misterio. El Real Madrid es el equipo de sus sueños, desde niño", afirma de forma rotunda Vasilyev.

Y pone el foco en sus padres: "Gestionan su carrera de manera ejemplar, acertará en su elección estando de acuerdo con ellos".

"Mbappé marca la diferencia en cada partido. Tiene todavía margen de mejora, y llegará a la cima", insiste el ruso.

Eso sí, deja una puerta abierta a una posible renovación por el PSG y les manda un mensaje: "Haría que fuera el corazón de todo el proyecto. Haría que entendiese su importancia".

Con todo, la eliminación en Champions League a manos, precisamente, del Real Madrid, puede ser definitiva. "Comparado con ellos, el PSG aún no es una institución. La calidad de los jugadores del PSG no está en entredicho, pero ningún futbolista debe ser más importante que un club. Incluso en tiempos de Cristiano no era así allí".

Para terminar, habla sobre las críticas, duras, de la afición del PSG a Neymar y a Messi: "No es la reacción correcta y no puedo aprobarlo... pero es humano expresar la frustración".