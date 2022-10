Carson Pickett es un claro ejemplo de superación que ha asombrado al mundo del fútbol. Es la primera futbolista con una discapacidad física en competir a nivel internacional. Este martes se enfrenta a la selección española en un partido amistoso que se disputará en Pamplona.

En la previa de ese encuentro ha hablado de su historia de superación, convirtiéndose en futbolista profesional sin antebrazo ni mano izquierda: "Es increíble lograr algo que nadie más que tú cree que podrás".

"Siempre me han preguntado que cómo es hacer las cosas con un brazo y siempre respondo lo mismo: ¿Y cómo se hace con dos? Yo sólo conozco una forma de hacerlo", ha contado en una entrevista al medio norteamericano 'The Seattle Times'.

Afirma que no lo siente como "una debilidad": "Es obvio que no tengo una extremidad, pero en el fútbol no creo que sea una debilidad. Lo único que no hago habitualmente es sacar de banda".

"Muchas personas pueden dudar de ti porque no te entienden, pero creo que yo puedo servir de ejemplo", dice la futbolista que este martes se verá las caras con la selección española de fútbol.

Y tiene claro que su objetivo es estar en la cita mundialista del año que viene. El pasado 28 de junio debutó con la absoluta en un amistoso ante Colombia. En la que calificó como "la mejor noche de su vida".

"Por mucho que no te importe, te importa. He visto cómo entrevistaban a mis compañeros y las preguntas que a mí me hacen son diferentes, siempre centradas en mi antebrazo. Una de las cosas más importantes que he tenido que aprender es que mi brazo es mi historia. Cuando finalmente lo entendí me sentí cómoda y plenamente feliz", finaliza.

A sus 29 años Carson jugará este martes su segundo partido con la selección absoluta de Estados Unidos, la actual campeona del mundo. Un encuentro en el que quiere repetir las sensaciones del amistoso ante Colombia... y demostrar que está preparada para ir al Mundial de 2023.