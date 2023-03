Novedades en el 'caso Negreira'. Se van conociendo cada vez más detalles relativos a la declaración del hijo del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Javier Enríquez, justificando a Hacienda los ingresos que había recibido por parte del FC Barcelona. Recientemente se han encontrado varios escritos de Enríquez a a la Agencia Tributaria en el que justifica algunos ingresos alegando que provienen de la venta de entradas de fútbol. Son ingresos pequeños de 200 o 300 euros.

Lo que está investigando ahora mismo la jueza de instrucción número 1 de Barcelona es cómo consiguió esas entradas Enríquez, si eran pases que procedían de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) -hay que recordar que él trabajaba para la Federación y recibió de hecho hasta 4.000 euros por dar cursos de coaching a los árbitros-. En esos documentos también consta un requerimiento de la Agencia Tributaria al Banco Sabadell.

El motivo: las cuentas de la empresa Dasnil 95, propiedad de José María Enríquez Negreira, en el que se da cuenta de la salida de más de 120 cheques entre 2016 y 2019, alguno de los cuales llega a importes de hasta 150.000 euros. Así vive el club azulgrana una nueva jornada rodeada de polémica, pero de vital importancia, pues este jueves la entidad celebra su primera junta directiva desde que estallase el escándalo del 'caso Negreira'. Una cuestión que, según se prevé, generará grandes tensiones en ese encuentro.

En la junta, que abordará principalmente las cuestiones relativas a la financiación para la reforma del Nou Camp y del Espai Barça, se creé que también se estudiará cómo actuar ante el torrente de informaciones que han ido apareciendo sobre el 'caso Negreira': la manera de actuar del Barcelona, las explicaciones ante los socios y los distintos organismos: UEFA, CSD, Federación, etc. De momento, no se espera una explicación pública al término del encuentro.

Medios catalanes apuntaban a que la explicación pública la dará Joan Laporta el próximo 12 de abril, pero de momento parece que en el club quieren dejar cerrados acuerdos importantes antes de centrar por completo sus esfuerzos en el escándalo; acuerdos que, por cierto, también se están viendo afectados por este tema. El Barcelona espera una reunión complicada este viernes para cerrar la financiación de las reformas, dado que los fondos de inversión quieren garantías y el club, al estar inmerso en este caso, no cuenta con esas garantías al 100%.

Al menos, no viendo la valoración que están realizando otras entidades de este tema. Sin ir más lejos, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, ha confesado estar preocupado por las sanciones que pueda imponer la UEFA al FC Barcelona. Así lo ha expresado en una entrevista en diario AS: le preocupa por encima de todo las sanciones porque pueden ser muy duras; entre otras, no dejar participar al Barça en la Liga de Campeones, lo que tendría unas consecuencias económicas muy negativas, incluso con pérdidas de 150 millones de euros en una sola temporada.