Kheira Hamraoui, jugadora del PSG, fue atacada el pasado 4 de noviembre por dos encapuchados después de que éstos la sacaron del coche y le golpearan las piernas con barras de hierro. La jugadora venía de una cena son sus compañeras de equipo y una de ellas, Aminata Diallo, es la principal sospechosa de organizar el ataque.

Casi un año después de lo ocurrido, Hamraoui ha hablado de todo lo que ha sufrido estos meses. La francesa fue entrevistada por "BFM TV" y explicó haberse sentido agredida dos veces: una por la agresión física y otra por "la campaña de difamación tan potente como la paliza".

"Mi vida privada es asunto mío. Duele ser humillada así por todo el mundo, aficionados, redes sociales. El acoso fue terrible. He sido víctima dos veces: durante la agresión física y después en una campaña de difamación tan potente como la paliza", comentó la jugadora de 32 años.

La centrocampista todavía no ha vuelto a entrenar con sus compañeras, pese a que el club parisino comunicase que lo haría pronto, algo que afirma haberle hecho "daño": "Con la experiencia que tengo hoy, merezco un poco de respeto por parte de mi club. No tendré nada que reprocharme sobre cómo me he comportado estos diez meses".

Hamraoui fue apartada en abril de los entrenamientos tras una pelea con una compañera y sigue sin trabajar con el resto del grupo. En la propia entrevista anunció que va a crear una fundación para la lucha contra el acoso y ciberacoso a jóvenes deportistas.