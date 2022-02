Uno de los asuntos más controvertidos en las últimas semanas dentro del mundo del fútbol femenino ha sido la polémica provocada por las 'bromas' machistas del entrenador del Rayo Vallecano, Carlos Santiso. Ha sido Paula Fernández la primera integrante de la plantilla en romper su silencio y pronunciarse.

Las declaraciones que hizo tiempo atrás pasaron factura al técnico español tras firmar por su nuevo club. El objetivo es claro: cambiar la dinámica negativa del equipo y salir de los puestos de descenso, pero tiene otra labor importante que cumplir, y es que sus jugadoras olviden sus palabras y confíen en las ideas que propone.

Santiso, en el pasado, envió un audio a un grupo formado por los componentes de su cuerpo técnico en el que decía literalmente que les faltaba "hacer una como los de la Arandina", acusados en 2017 de un delito de abuso sexual.

Tanto las peñas como el sindicato de futbolistas emitieron sendos comunicados oficiales condenando las palabras y la actitud del entrenador. Además, el técnico del filial anunció su marcha del club porque "por principios y valores no puede estar en la misma institución que ciertas personas".

Tras la primera victoria del Rayo Vallecano en casi cuatro meses, que marcha colista de la Primera Iberdrola, por 3-2 ante el Madrid CFF, una de las goleadoras del encuentro, Paula Fernández, atendió a los medios del club para hablar acerca de la importante victoria y del nuevo entrenador.

La máxima goleadora del conjunto rayista en liga no ha querido hacer referencia al pasado de Santiso. "No le conocíamos, la verdad que nos ha dado un plus, el equipo compite y ahora mentalmente estamos mejorando".

"Al final es un plus desde la banda que nos ayuda y a ver si todos juntos conseguimos la salvación", concluyó.

El nuevo entrenador del Rayo Vallecano parece contar con la confianza absoluta de toda la plantilla, incluida la directiva del club, tal y como confirmó su presidente, Raúl Martín Presa: "Todas las jugadoras dicen que sería un error prescindir de él".

En 'El Partidazo de COPE', también Presa sentenció: "Condeno los comentarios privados de Carlos Santiso, son deleznables. Ha pedido perdón, y si está arrepentido hay que perdonarle. Quiero recordar que es un entrenador pedido expresamente por las jugadoras. Se dice que hay acoso a las jugadoras y es completamente falso. Si les preguntas a ellas, ninguna te va a decir lo contrario".

No obstante, Santiso todavía no ha conseguido ganarse el cariño de la afición, que este fin de semana volvió a mostrar su desacuerdo total con la continuidad del técnico en el banquillo rayista. En la grada se pudo ver una pancarta que decía: "Evitar que un degenerado entrene al Femenino", junto a un reloj de arena, haciendo alusión a la necesidad de su marcha inmediata.

Uno de los jugadores de la primera plantilla masculina del Rayo Vallecano, Óscar Trejo, también habló de los problemas existentes dentro del club, incluidos en el equipo femenino: "Duele la imagen como club que estamos dando. Son muchos los problemas y lo más llamativo que no vemos solución a nada, cuando un año tan bueno y habiendo conseguido volver donde el club se merece, que es estar en Primera, las cosas marchan peor: femenino, cantera, nosotros mismos, la afición".

"Esperemos que no sea tarde para hacer autocrítica y querer mejorar porque este club necesita ya dar un paso adelante en todo sentido", concluyó el argentino.