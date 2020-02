Tras la derrota del Almería en Huesca (3-2), José María Gutiérrez, técnico indálico, habló ante los medios y rechazó contundentemente los bulos que han surgido durante la semana en relación a una supuesta salida con sus jugadores.

"Si alguien encuentra una imagen mía en una discoteca de Almería, presento mi dimisión y devuelvo todo el dinero que me haya pagado el Almería. Tengo la conciencia tranquila, poco más que decir. Es un rumor sin pruebas que se ha hecho viral en toda España y salido en todos sitios. Es el lastre que llevo de ser Guti y una persona conocida, pero la vida me ha hecho fuerte y esas cosas no me van a hundir", explicó el técnico torrejonero en 'UDAlmería Radio'.

"Han sido días difíciles para mí y para mi familia. Esa etiqueta de mi pasado vuelve otra vez a asomarse. Tengo la conciencia tranquila, mi vida es muy ordenada. Estoy con mi hijo, voy al trabajo y vuelvo a casa para dormirlo. No tengo tiempo para nada", zanjó Gutiérrez, que a pesar de haber perdido en Huesca y haber sido expulsado, se le ve confiado con su hacer en Almería: "Estoy tranquilo porque el trabajo de los jugadores está siendo bueno".