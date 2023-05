Guti, exjugador del Real Madrid, recordó en 'El Chiringuito' algunos de los terribles insultos que sufrió en un campo de fútbol: "Doloroso. Para ti y para tu familia. Que se metan con tu madre, con tu mujer, con laguna enfermedad de tu hijo... Para mí eso es durísimo".

"Me parece fatal cualquier insulto que se haga a un jugador a cualquiera que vaya a su trabajo. Cuál es el límite. Hasta dónde sí y hasta dónde no. Es muy difícil. Me sorprende que en un día hayan querido cambiar todo con decisiones como la de Vinicius o la de Mestalla", ha expresado el tertuliano.

Cree que afortunadamente las cosas están empezando a cambiar: "Estamos evolucionando. Lo de Vinicius no es una vez. Ha pasado durante una temporada. Hay que erradicar esto en todos los deportes. El cómo es muy difícil. La mejor solución la tiene el árbitro, que es el momento".

A la pregunta de si sintió el apoyo del Real Madrid, asegura que "antes no era así": "No sólo conmigo. En ningún momento nadie se ha acercado a decirte nada. Se permitía más. Entraba dentro de lo que era el fútbol".