Una nueva Europa League. Eso es lo que desea Gudelj, futbolista del Sevilla, que en 'Jugones' ha desvelado su otra gran pasión: los tatuajes. Su cuerpo está repleto.

"Aquí tengo a mis padres... esta es una foto que hicimos en Ibiza mi hermano y yo", así enseña a Leandro Iglesias todos los tatuajes. Además de uno con significado especial, el de Tom y Jerry, los dibujos que veía junto a su hermano cuando eran pequeños.

Un cuerpo entero tatuado con recuerdos también futbolísticos como la Europa League, pero con espacio para algo más: "Ojalá pueda poner por debajo otra fecha".

Por otro lado, el futbolista ha relatado cómo su cambio de alimentación ha provocado una mejora de rendimiento: "No como carne y pescado. Desde que cambié mi alimentación no he tenido ninguna molestia ni ninguna lesión".

Ahora sueña con hacer feliz a una afición que tanto le ha sorprendido y para la que no escatima ningún detalle: "Si yo puedo hacer a una persona así de feliz con un gesto muy pequeño como darle tu tiempo, no cuesta nada".