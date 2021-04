Pep Guardiola ha comparecido en rueda de prensa donde ha hablado de muchos temas de la actualidad del fútbol. En vísperas a la final de la Carabao Cup que disputa el Manchester City frente al Tottenham, el técnico catalán ha enviado una crítica a la FIFA y la UEFA por el número de partidos que tienen que jugar cada año. Encuentros que aumentar´ñan e

"Los entrenadores pideny el mundo del fútbol pide. No estamos al cargo de eso. Tenemos que pedir. En lugar de tener 365 días,. Quizá tienen una solución", dice Pep tirando de ironía.

Y Guardiola no dudó en enviar un dardo a la UEFA cuando le preguntaron por la carga física de los jugadores ante tantos encuentros. "Por supuesto que habrá mas lesiones. ¿La UEFA lo sabe? Por supuesto que sí. ¿Y le importa? Por supuesto que no", afirma Guardiola.

Klopp carga contra la nueva Champions 2024

Jurgen Klopp tambien ha comentado el gran número de encuentros al que son sometidos los jugadores cada temporada. El entrenador del Liverpool considera que no se escucha a los jugadores antes de presentar el nuevo formato de la Champions para 2024, que aumenta de 32 a 36 equipos, la Liga de Naciones o el Campeonato del Mundo a nivel de clubes que plantea la FIFA.

"Todos queríamos la Superliga fuera y a la vez resulta que hay una nueva Champions. ¿Quién me dice ahora que esto no es por dinero? Es una broma. Lo dije antes, La Liga de Naciones son más partidos. La FIFA quiere un Mundial de clubes. Y no te preguntan. Solo te lo presentan. ¿Por qué? Es todo dinero", finaliza.