La UEFA ha anunciado que suspende la participación del Manchester City en las dos próximas ediciones de la Champions League, además de multar al conjunto citizen con un importe de 30 millones de euros tras incumplir el reglamento del Fair Play Financiero.

Paradójicamente, hace un año, Pep Guardiola, entrenador del cuadro blue, afirmó en rueda de prensa que confiaba "plenamente" en el club al respecto de este tema.

Tras la sanción, crecen los rumores de una posible salida del técnico catalán del banquillo de Manchester. De hecho, a lo largo de la semana han aflorado los rumores de un probable fichaje del exentrenador del FC Barcelona y del Bayern de Múnich por la Juventus de Turín.

De hecho, el propio entrenador reconoció que una eliminación en Champions frente al Real Madrid podría suponer su despido inmediato como técnico del City, después de la difícil temporada que está teniendo en Inglaterra, con la Liga casi perdida desde hace semanas ante un intratable Livepool.

Además de la salida de Guardiola, el no poder participar en competiciones europeas podría suponerle al Manchester City un problema con estrellas tales como Kevin De Bruyne, Raheem Sterling o Gabriel Jesús, que es posible que no vieran con buenos ojos no poder jugar la máxima competición de clubes a nivel continental.

De esta manera, también se disiparía la posibilidad de que Leo Messi recalase en el City of Manchester la próxima temporada.