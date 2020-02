¿Cesará el Manchester City a Guardiola si cae contra el Real Madrid en Champions? El propio Guardiola ha hablado sobre esta posibilidad en una entrevista a Sky Sports.

"Si no les ganamos -al Real Madrid-, puede venir el dueño y decir: 'No eres lo suficientemente bueno, voy a despedirte'. Es algo que pasa a menudo, podría pasar. O quizás venga y diga: 'Lo hemos hecho bien, ¿en qué podemos mejorar?'", opina Guardiola.

También se pronuncia sobre la posibilidad de que Messi recale en el conjunto azulgrana. Guardiola afirma quiere que el argentino se quede en el Barça porque es "aficionado del Barcelona": "Ese es mi deseo".

Reconoce que no se siente el mejor entrenador del mundo. "Gané porque tenía jugadores extraordinarios, pero hay entrenadores fantásticos que no tiene estos jugadores y no entrenan en grandes equipos. Soy un buen entrenador, pero no el mejor. Dame un equipo que no sea el Manchester City y no ganaré", afirma.