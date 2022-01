Antoine Griezmann abandonó el Wanda Metropolitano, lugar donde, para muchos, no se debió de ir nunca. Su paso por el FC Barcelona no fue “como esperaba” y, el 1 de septiembre, volvió a recalar en las filas de Simeone, en calidad de cedido. Ahora, lesionado tras el partido de Copa del Rey, ha confirmado que no quiere cambiar de equipo.

El delantero galo ha concedido una entrevista a 'Transfermarkt', donde ha negado los rumores de su marcha al Bayern de Múnich y, además, añadió: "Desde mi etapa en la Real Sociedad siempre me he sentido cómodo donde he estado. Ahora me siento más cómodo y más feliz aquí, en el Atleti. No quiero cambiar más".

Tras su paso por la Real Sociedad y Atlético de Madrid, donde terminó de hacerse como jugador, ha valorado su breve etapa en la que ha vestido la elástica blaugrana. “Debido a las circunstancias, las cosas no salieron tan bien como esperaba”, indica.

Por ello, afirma que su deseo era volver a jugar con Diego Pablo Simeone, entrenador que ha sabido extraer y obtener el máximo potencial del delantero: “Eso es lo que más quería, y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho y espero poder seguir así”.

A pesar de su aportación al conjunto rojiblanco en esta temporada, no está siendo un año fácil para el delantero galo. El COVID, primero, y las lesiones, después, le han impedido dar el máximo rendimiento.

Durante el encuentro de Copa del Rey en el que el Atlético de Madrid goleó al Rayo Majadahonda, Griezmann se marchó lesionado. En el derbi madrileño tuvo que ser sustituido y, posteriormente, mantuvo tres semanas alejado de los terrenos de juego. Ahora, ha vuelto a recaer y, tras las pruebas realizadas en la Clínica Universidad de Navarra, los médicos han confirmado que la cicatriz de la lesión se ha vuelto a abrir.

Por el momento, no podrá estar disponible contra el Villarreal. Tampoco en la Supercopa de España ni contra la Real Sociedad, en los cuartos de final de la Copa del Rey.