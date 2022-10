Acusado de ocho violaciones, una agresión sexual y un intento de violación producidos, presuntamente, entre 2018 y 2021, Benjamin Mendy se encuentra desde hace meses inmerso en un litigio que le puede deparar una pena de entre 5 y 20 años de cárcel e, incluso, cadena perpetua.

El jugador ya se declaró inocente de los nueve cargos de delitos sexuales, pero desde entonces han comenzado a destilar testimonios de lo que vivieron sus víctimas en la mansión de los horrores del lateral del Manchester City.

Una víctima de 19 años que "tenía la regla", una adolescente que Mendy violó mientras la sometía con sus manos, otra a la que Benjamin le enseñó el pene antes de intentar forzarla... el jurado ha escuchado todo tipo de atrocidades en los últimos meses.

La última, otra de las denunciantes, ha asegurado que un segundo jugador del Manchester City estuvo presente en la noche en la que mantuvo "actividad sexual" con el lateral francés.

Según informe 'The Sun', se trata de Jack Grealish, con quien la mujer mantuvo relaciones antes de estar con Mendy y previamente a ser violada por la 'mano derecha' del futbolista galo, Louis Saha Matturie, que también está está acusado de seis cargos de violación y tres cargos de agresión sexual relacionados con siete mujeres.

"¿Tuviste sexo con Jack Grealish?", le preguntó la abogada defensora Lisa Wilding KC. "Sí", replicó la joven antes de que la letrada lanzara una segunda cuestión: "¿Tienes un recuerdo de eso?".

"No sé en qué habitación estaba... pero estoy segura de que tuvimos sexo", explicó la mujer, que no señala al ex del Aston Villa como autor de un delito sexual, pero sí partícipe de una noche de horror.