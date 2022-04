Ashley Westwood, jugador del Burnley, ha protagonizado una de las imágenes más duras de la jornada futbolera. Nikola Vlasic, del West Ham, llegó tarde a un balón dividido y, desde el césped, tocó al futbolista rival, cuyo pie derecho quedó completamente torcido.

Ocurrió en el minuto 21 del encuentro perteneciente a la 33º jornada de la Premier League. A pocos metros del círculo central, Westwood cedió, con la puntera, el balón a uno de sus compañeros. Cuando estaba en el suelo, Vlasic se trastabilló con el pie de su rival. Inmediatamente después del golpe, el jugador del Burnley pidió la asistencia del equipo médico.

Sending you our best wishes, Ashley ❤️