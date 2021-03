"Yo estoy tranquilo, mi mentalidad marca la diferencia en el día a día y cuido mi físico. Creo que podría llegar al Mundial de México (2026). Sería el único jugador que disputa seis mundiales". El que habla es Sergio Ramos, que ha sorprendido con su gran objetivo: el Mundial de 2026.

"Pero tienes que ir día a día. Iría con 40 años, aunque sea de utillero (risas). Pero bueno, son las sensaciones de hoy...", dice el central del Real Madrid, que ha vuelto a hablar de se renovación.

"Al final las cosas llegan con esfuerzo. Lo he comentado antes: no hay ninguna novedad. Se genera mucha expectación, pero más inquietud que yo no tiene nadie. En cuanto haya una novedad, seré el primero en decirla para que la gente esté tranquila", comenta Ramos.

Por otro lado, preguntado por Ibai Llanos sobre las nuevas generaciones en el fútbol, Ramos reivindica a Cristiano Ronaldo y Leo Messi: "Se subestima mucho a las grandes estrellas en España. No pasa lo mismo con Gerard, Buffon, Lampard... Son prácticamente intocables, como aquí debería haber sido con Raúl, con Puyol, con Xavi".

Pero da nombres de futuro: "Llama más la atención la novedad, a veces sin haber hecho méritos. Haaland, Mbappé, Vinicius... tienen un futuro prometedor. Pero hay otros que llevan consagrados 15 años como Messi o Cris. No hay un ejemplo con el que compararlos".