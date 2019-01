Un gran gol de falta de Ceballos da una sufridísima victoria al Real Madrid ante el Betis

Un gol de Dani Ceballos, de falta directa a los 88 minutos de juego, le dio la victoria al Real Madrid (1-2) y dejó frío a su exequipo, un Real Betis que logró empatar en la segunda parte ante el excesivo repliegue defensivo del rival pero que después no encontró premio.

El croata Luka Modric, con un gol a los trece minutos, puso en ventaja al Real Madrid (1-0) al descanso de este partido en el estadio Benito Villamarín, de la decimonovena y última jornada de la primera vuelta de LaLiga.

Sin nada que resaltar en el arranque, el Real Madrid no perdonó en su primera opción y, tras una contra, Modric se sacó un zapatazo en la media luna del área al que no pudo responder el meta Pau López para poner el 0-1, no sin antes consultar con el VAR el colegiado canario Alejandro José Hernández Hernández.

El partido lo rompió pronto el Madrid y al Betis le entraron dudas y precipitaciones para recomponerse ante un rival que no se acomplejó por defender y seguir con una presión alta y atento a los contragolpes.

En la segunda parte, sin Benzema, lesionado, el Real Madrid reculó aún más y de ello se valió un intenso Betis para marcar a los 68 minutos tras una consulta al VAR por un posible fuera de juego de Sergio Canales, pero Dani Ceballos salvó los puntos para los visitantes cuando el partido moría.