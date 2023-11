Álvaro Morata está en el mejor momento de su carrera. El delantero del Atlético, y capitán de España, salió en rueda de prensa con Luis de la Fuente, seleccionador, y ahí comentó el gran cambio que ha tenido a nivel mental para alcanzar su cénit.

Porque está marcando. Marcando mucho, y se está convirtiendo en esa referencia que tanto necesita un equipo como el de Simeone y que está viniendo más que bien a una Selección que también cuenta con Joselu.

"Todo es cuestión de confianza"

Morata tiene claro qué es lo que ha sucedido: "Esto es una cuestión de confianza. He jugado muchos partidos seguidos, y estoy feliz".

"Antes me preocupaba por cosas que no estaban bajo mi control. Quiero marcar goles, aquí y en el Atleti, pero si no marco y ganamos algo adelante", insiste.

En ese sentido, el '9' explica: "Durante mucho tiempo jugaba para evitar las críticas. Para lograr el 6 y pasar inadvertido".

"Por eso a veces me ha costado más, pero no tengo que justificarme. Intento hacerlo lo mejor posible, y he ganado mucho sin marcar demasiado y sin ser una persona egoísta", sentencia.

Morata, en LaLiga, suma un total de 7 goles , empatado con por ejemplo Robert Lewandowski, y está a tres dianas de Jude Bellingham.