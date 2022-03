Gonzalo Higuaín ha vuelto a lanzar un duro ataque... al fútbol. A su profesión. A algo en lo que, cuando llegue el momento de colgar las botas, no quiere volver a pensar. El delantero, ex de Real Madrid, Nápoles, Juventus y actual jugador del Inter Miami de la MLS, ha cargado contra este deporte en el programa 'Primer Impacto'.

"Disfrutaré de él mientras juegue pero luego lo quiero muy lejos", afirma el atacante de 34 años.

Porque, según él, es muy tóxico: "No lo quiero cerca. Contamina, y es muy malo. No es que duela, o que moleste, pero no quiero estar ahí. Al retirarnos somos botellas vacías".

"La gente no sabe lo que es ser un jugador. piensan que solo jugamos al fútbol, pero tenemos padre, madre... Como todos. Y Tenemos miserias", cuenta.

Higuaín lo explica todo: "Cuando uno empieza a jugar todo es muy bonito. Luego conoces las maldades, las envidias, los celos..."

"Tengo todo, y lo más importante que es mi mujer y mi hija. Superé todas las expectativas y agradezco al fútbol todo, aunque pagues un alto precio por todo eso", relata.

Y sentencia: "La exposición, la maldad, el sentirte juzgado... Cuando eres niño no te imaginas todo eso".