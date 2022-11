Los aficionados japoneses han recibido elogios del mundo del fútbol después del gesto que han tenido en el Mundial de Qatar. Ocurrió en el partido inaugural del torneo en el estadio Al Bayt, donde se enfrentaron Qatar y Ecuador.

Al finalizar el encuentro los fans de la selección nipona se quedaron en las gradas para recoger la basura que quedaba allí. Un gesto que sorprendió a los aficionados locales, que grabaron las escenas.

"Los japoneses nunca dejamos basura detrás de nosotros. Respetamos el lugar", comentó uno de los aficionados que limpiaban el lugar.

En los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 los fans japoneses ya llevaron a cabo estas acciones que sorprendieron a todos en los campos. Ahora los qataríes han alucinado con su gesto después del encuentro.

Daniel Ricciardo no confirma su regreso a Red Bull: "No está hecho"

Japanese fans at the opening World Cup match cleaned up the stands after Qatar-Ecuador. 🇯🇵

Most respectful fans in the world. 👏

🎥 IG/qatarlivingpic.twitter.com/yZHhe0sQNw