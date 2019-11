La juventud está para vivirla y para aprovecharla, y Gerard Piqué sin duda hizo ambas cosas en su etapa en el Manchester United. El central del Barcelona, en el documental 'MatchDay' que grabaron los culés, ha hablado acerca de su 'oscuro' pasado en la ciudad inglesa y en los 'red devils'... y se lo pasó en grande.

"Mejor no tocar mucho mi época de joven. Estaba aquí y no era nadie. He tenido episodios muy negros en esta ciudad, y más de una vez he terminado en la comisaría", comentó el catalán.

Y es que Piqué era bastante 'juguetón' cuando estuvo en el Manchester United, algo de lo que puede dar fe Alex Ferguson: "Le alquilé el piso, estaba más solo que la una y un perro era demasiado grande, así que me compré un conejo y le destrocé la casa. Lo mordió todo. Cuando me fui me llamó indignado... y además él es de la pela, tiene pasta para parar un tren".

Para terminar, el del Barça habla de una fiesta bestial que se dieron antes de Navidad los jugadores del Man U: "Es la hostia, se les va la olla. Es todo el día. Sales de entrenar, dejas los coches en la ciudad deportiva y después se coge el autocar. Casino, fiesta... al día siguiente menuda bronca nos metió Ferguson. Pegó una patada a una silla y le golpeó en la tibia. Se destrozó la pierna".

"A partir de ese año ya la dejaron de hacer", concluyó Gerard Pique.