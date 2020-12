"Quiero decirle algo a los chiquillos que no se ven guapos en el espejo...". Así comenzó su mensaje Gennaro Gattuso al ser preguntado por el parche que lleva en el ojo izquierdo desde hace algunas semanas.

El técnico italiano sufre miastenia: "Hace diez años que sufro por ella, es la tercera vez que me golpea. Esta vez fue fuerte, pero todo pasará, el ojo se arreglará. Veo doble, es difícil estar de pie, pero voy a seguir en el banquillo".

A pesar del difícil momento que está atravesando, Gattuso ha decidido no dejar los banquillos. "No me gusta vivir momentos así, pero lo acepto porque en la vida hay cosas peores. Hago lo que me gusta, esta es mi vida y si debo decidir como irme, quiero que sea donde pasé toda mi existencia: en el campo".

"Solo un tonto como yo puede seguir así", bromea el preparador napolitano, que también lanza un mensaje para los más pequeños: "La vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse. No os preocupéis, mirad hacia adelante porque la vida es muy bonita y merece ser vivida. Mi problema en el ojo pasará y volveré más guapo que antes".

Por último, ha querido responder a todos esos que han hablado de su enfermedad: "Tranquilos, no me voy a morir". "He leído que estaba muerto, que me queda un mes de vida... Tranquilos, estoy vivo y voy a seguir estándolo".