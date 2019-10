Gareth Bale era captado esta mañana por las cámaras de El Chiringuito, en exclusiva, antes de viajar a Londres. Lesionado y prácticamente descartado para el partido del miércoles ante el Leganés, ahora sale a la luz una entrevista del galés con 'The Telegraph' donde encontramos titulares que ilustran a la perfección la burbuja en la que desea instalarse el jugador del Real Madrid.

Sobre la pregunta de si conoce el Brexit, Bale da una respuesta algo contradictoria: "Lo miro en términos financieros, porque obviamente el Brexit me afecta de cierta manera por inversiones o dinero, porque las cosas cambian, pero no leo la mayoría de las tonterías. Realmente no sé el 99 por ciento del Brexit. Ya ni siquiera sé quién es el primer ministro. No tengo ni idea ". Es decir, lo "mira" en términos financieros pero no sabe el "99%". A lo que se añade su desconocimiento sobre quién es el primer ministro británico. Ante esa cuestión, el periodista Guy Kelly explica al futbolista que este es Boris Johnson y, a continuación, llega la respuesta más desconcertante: "Ahí lo tienes. No lo sabia. ¿Ese no era el alcalde?". Y termina: "No puedo hablar de algo en lo que no estoy interesado. Yo sigo el golf, ¿quieres que te diga quién es el número uno del mundo?".

Unas respuestas que definen su aislamiento del mundo, al tiempo que refuerzan de manera pública su pasión por el golf. De hecho, el galés zanja la entrevista apelando a que su sueño tras la retirada del fútbol es acabar "en un campo de golf" y también que es muy raro que elija algo en lo que invertir "si no cree en ello".