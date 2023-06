Los tópicos suelen decir que "los futbolistas no son buenos estudiantes", pero en la selección española hay un jugador que rompe con este planteamiento: César Azpilicueta, jugador y capitán del Chelsea que ha conseguido sacarse un título universitario.

Nada más y nada menos que en la prestigiosa Universidad de Harvard. El futbolista navarro estaba casi tan eufórico como cuando ganó la Champions en 2021: "¡Noticias emocionantes para compartir con todos vosotros!".

"Estoy encantado de anunciar que acabo de terminar el prestigioso programa de Negocios de Entretenimiento, Medios y Deportes", destacó.

Chelsea captain Azpilicueta has graduated from the Harvard Business School.

