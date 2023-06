Finalmente, Leo Messi ha fichado por el Inter Miami. El equipo presidido por David Beckham es colista en la MLS, pero con el fichaje del astro argentino buscará darle la vuelta a los resultados y llevar al Inter Miami a lo más alto.

Wayne Rooney, exjugador del Manchester United y actual entrenador del DC United, no ha dudado a a hora de hablar del fichaje del que, para él, es "indiscutiblemente el mejor de siempre".

Sin embargo, antes de dar su opinión respecto al fichaje, Rooney no dudó a la hora de 'vacilar' a la prensa cuando el preguntaron sobre el mismo. "Me acabo de enterar", dijo el entrenador entre risas.

"Está genial que Messi venga a la liga, ya vimos el impacto que tuvo la llegada de Beckham o de Zlatan. Además, hace poco Messi ganó el mundial él solo", ha comentado Rooney.

"Su fichaje es genial para la liga, va a producir un gran impacto, tanto en Miami como en la propia MLS", ha añadido.

🗣 Wayne Rooney: "It's good to see Messi here, the best player of all time. He recently won the World Cup and almost single-handedly achieved it. He’s going to have a big impact on Miami and the MLS. It's a great signing and I'm sure everyone is excited."pic.twitter.com/sZ3gLdmFXB