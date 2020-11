El futbolista ruso Valery Saramutin se ha quedado sin ficha en la Segunda División de Estados Unidos porque se negó a arrodillarse por la muerte de George Floyd. Saramutin juega con el Austin Bold y en un partido disputado en verano frente al Oklahoma, los árbitros, jugadores y entrenadores mostraron apoyo al movimiento 'Black Lives Matter' con ese gesto, excepto él.

"Antes del primer partido después de la cuarentena, todos en el campo se arrodillaron en apoyo del movimiento Black Lives Matter.... No me arrodillé y el club tenía preguntas para mí. El entrenador dijo que necesitaba reflexionar sobre mi comportamiento. También tuve una conversación con el presidente y me insistió: 'Entiende, esto no es por ti, esto es una muestra de respeto'. Y respondí que no entendía por qué se debía hacer esto. Por cierto, no hubo conflictos con los jugadores. Desde ese momento sólo pasé a entrenar, pero no a jugar y así estoy desde entonces", ha confesado desde Rusia para 'Sport Express'.

Desde su país le han apoyado y no entienden porqué no le permiten jugar. "Expresó su posición y no se arrodilló, no violó la ley", ha defendido Andrei Sozin, miembro del comité de ética de la Unión de Fútbol de Rusia.

Desde que terminó la temporada, aunque no jugó los últimos meses, Saramutin regresó a su país y empieza a plantearse que tal vez su futuro esté allí. "En octubre, terminó la temporada de la USL, regresé a Rusia. Mi contrato con Bould aún está vigente, el futuro no está claro. Y no solo con mi futuro: la liga está esperando una decisión de todos los presidentes de los clubes, existe la posibilidad de que el inicio de la próxima temporada se posponga hasta que se les permita llenar las gradas", ha zanjado el jugador.