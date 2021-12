Del Chelsea, al Arsenal. Y este cambio no le gustó nada al futbolista brasileño Willian, que ahora ha contado el mal momento que pasó en el conjunto 'gunner'.

"Tenía ganas de hacer bien, pero después de tres meses, le dije a mi agente 'por favor, me quiero ir", ha desvelado Willian en el podcast 'Vibe with Five'.

En el Arsenal estuvo lejos de mostrar su mejor nivel futbolístico, como sí había hecho en el pasado en el Chelsea. Allí se convirtió en uno de los extremos con más peligros de cara a gol de la Premier League.

Este bajo rendimiento se debió a su estado de ánimo. "Llegué motivado, pero todo cambió en poco tiempo", reconoce el ahora jugador del Corinthians.

"Renuncié a mucho dinero, el dinero no es lo más importante en la vida, necesitas ser feliz, tener placer y despertar y querer ir a entrenar", dice sobre su regreso al fútbol brasileño después de pasar por el Arsenal.

Y repite su discurso, haciendo hincapié en que el dinero no es lo más importante: "Es injusto permanecer en un lugar en el que no quieres quedarte solo por el dinero".