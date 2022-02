Yannick Carrasco pudo acabar muy mal, o ni tan siquiera acabar, el partido ante el Barça. El motivo, una feísima y dura patada de Dani Alves, con el partido sin estar en juego, cerca del área del Barça. El lateral cazó al belga con los tacos a la altura de la rodilla y por detrás, sin opción alguna de llegar a la pelota porque, directamente, el árbitro ya había parado todo por fuera de juego.

Una acción que escama, y mucho, al crack belga del Atlético de Madrid, tal y como señaló tras el envite en los micrófonos de Movistar.

"Me dijo que pasó por delante y que no es queriendo. Para mí que sí. Que lo hace queriendo para que lo note. Para hacerse sentir", cuenta Carrasco.

El jugador va más allá: "No he visto la imagen, pero tan alto... Dudo que haga eso para llegar a la pelota".

Por dicha acción, Alves se fue a la calle tras la revisión del VAR, algo sobre lo que Carrasco también hace mención.

"Si no me quedo en el suelo el VAR no le dice nada al árbitro para la roja. He tenido que llamar al árbitro, y que la fuera a ver", sentencia.