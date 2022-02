Frenkie de Jong, jugador del Barça, ha hablado en 'The Guardian' sobre lo que supuso la salida de Leo Messi del club azulgrana. El neerlandés no podía dar crédito a todos los rumores hasta que, finalmente, fueron realidades.

"Pensé que no era verdad. Estaba en el aeropuerto, recogiendo a mi hermano y a mi padre y me llega un mensaje. El que dice que Messi se va del Barça", afirma.

De Jong creía que todo eso no estaba pasando: "Me llegaron más pistas. Pensé que todo eran rumores, y no me los tomé en serio. Fue un shock".

"Era el símbolo del club. Fue un golpe muy duro para todos... y le seguimos echando de menos. Si alguien como él no está en el club, las cosas son muy diferentes", prosigue.

Y es que Messi lo subordina todo: "Con un jugador así tratas de buscarle lo máximo posible. Todo se ajusta a él. Si se marcha te tienes que ajustar".

De Jong, a pesar de las dudas que hay con Messi en su primera temporada en el PSG, no tiene la más mínima duda sobre de qué es capaz Leo.

"Es el mejor. En muchos aspectos del fútbol. Siempre era el mejor. Para mí es el mejor de siempre", cuenta De Jong.