Frenkie de Jong ha alzado la voz. El mediocentro del Barça y de la selección de Países Bajos ha cargado contra la directiva del club azulgrana por su situación durante el verano, uno en el que parecía más fuera que dentro del equipo y en el que hubo rumores, y filtraciones, que no pasa por alto.

Así lo ha dicho en unas palabras a 'The European Land', donde puso en el foco a la directiva del Barça.

"Se publicaron cosas de mi contrato... y yo no lo filtré. Solo había otra parte que tenía el contrato. Estaba claro que venía del club", afirma.

Y sigue: "Ahí piensas que esas cosas no son necesarias. De repente todos hablaban de un contrato que firmé con el anterior presidente. Me irritaba".

"Culpo de todo a los que me querían fuera del club, pero yo no tengo nada que ver con ellos. Y sí, son el Barça porque son los que lo dirigen. Pero vamos, que no les veo cuando estoy día a día en el club", relata.

En ese sentido, De Jong quiso sacar a Xavi de todo esto: "Dejó la puerta abierta a mi salida, pero no le culpo. Nunca tuve la sensación de que estuviera en mi contra. Para él, era complicado".

"A los medios dijo que estaba conmigo, pero también que había que mirar la parte económica. No era él quien tomaba la decisión, eso estaba claro", dice De Jong.

Ahora, y tras un verano complicado, De Jong disfruta en el Barça: "Cuando juego es genial. Si por mí fuera estaría aquí ocho o diez años más".