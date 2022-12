Cristiano Ronaldo ya es jugador del Al-Nassr. El portugués, que dejó el Manchester United en este mercado invernal tras varios meses de tira y afloja, ha firmado por el club saudí dos temporadas y media para convertirse, además, en el jugador mejor pagado del mundo.

A sus 37 años, el luso cobrará 200 millones en el club árabe, y ahora la hemeroteca le ha jugado una mala pasada por una frase suya en 2015.

"Quiero acabar mi carrera en lo más alto. Con dignidad. En un gran club", dijo un jugador que por aquel entonces jugaba en el Real Madrid.

Fue en Inglaterra, cuando además le preguntaron directamente por la MLS o por Oriente Medio.

"No me veo ahí. No quiere decir que piense que no esté bien irse a EEUU, a Qatar o a Dubai...", afirmó.

Ahora, a Arabia Saudí: "Estoy impaciente por jugar en un nuevo campeonato, en un país diferente".

Hasta 2025 estará ligado Cristiano al Al-Nassr, donde percibirá un montante de 200 millones de euros.