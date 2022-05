Mbappé está avisado. Después de no acudir a los actos publicitarios de la Federación Francesa de Futbol en el mes de marzo, Le Graet se ha mostrado tajante. El jugador del PSG, en el caso de que no vuelva a asistir a estos eventos, corre el riesgo de no percibir su beneficio correspondiente.

"Si no acepta la forma en que funciona la selección, no recibirá dinero, eso es todo. Los jugadores reciben el 30% de lo que da la FIFA", mencionó Le Graet, contundente, a 'L'Equipe'. A pesar del pequeño rifirrafe, Mbappé es un jugador que, "francamente", gusta, y "mucho", al presidente de la Federación Francesa de Fútbol. "No me hago el tonto", menciona el directivo.

Hace más de un mes que Kylian Mbappé contrato a su abogada, Delphine Verheyden, para intentar sacar el máximo beneficio posible a sus contratos de imagen, pero la Federación Francesa de Fútbol solo reparte un 30% de sus beneficios a sus jugadores. "Para su

abogada, los contratos con los jugadores están supuestamente obsoletos. Esto no es cierto", señala Le Graet, que afirma haber llamado pr teléfono al delantero del PSG, sin obtener respuesta, con la intención de que acudiera al acto. "Como resultado, no bajó", añade.

Le Graet, para tratar este asunto, congregó al resto de jugadores de la selección francesa en diferentes escenarios, como Marsella o Lille, para "saber lo que pensaban". "Hugo Lloris, en nombre de sus compañeros", señala el directivo, "vino para decirme: 'No cambies nada. Necesitamos una perfecta igualdad de primas entre los jugadores". Pero el guardameta no fue el único que se dirigió al presidente. También lo hizo Raphael Varane, que demandó una "igualdad perfecta". "No hablamos de dinero", comentó el zaguero.

"En cuanto a Mbappé", objeta Le Graet, "pronto me reuniré con su abogada para hablar de ello". Asimismo, considera que el dorsal '10' de la selección francesa "respeta a la federación", ya que, tal y como menciona, "el fútbol no es un deporte individual". Por lo demás, el presidente de la Federación Francesa se encuentra tranquilo con la "actitud general de los jugadores".