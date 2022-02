La Fiscalía de Milán ha solicitado una orden de arresto y la extradición de Robson de Souza 'Robinho' por participar en una violación grupal a una mujer de 23 años. El exjugador brasileño fue condenado por el Tribunal Supremo italiano a nueves años de cárcel.

Por aquel entonces, Robinho tenía 29 años de edad y era futbolista del Milán, y los hechos se produjeron la madrugada del 22 de enero de 2013 en una discoteca de la ciudad italiana, conocida como 'Sio Café'.

La víctima confirmó que fue abusada sexualmente por seis hombres mientras estaba inconsciente, entre ellos el propio Robinho y su amigo Ricardo Falco.

Aunque la decisión de las autoridades italianas es clara, parece difícil que la Justicia brasileña opte por la extradición del exfutbolista, ya que no está permitida en el país.

Robinho podría ser detenido y arrestado si se marchara de Brasil y fuera encontrado en cualquier otro punto del mundo donde la extradición de los ciudadanos esté permitida, como es el caso de Italia.

La Justicia italiana rechazó los numerosos recursos y reclamaciones que presentaron el grupo de abogados del brasileño, siendo decisivas para la sentencia oficial unas llamadas telefónicas en las que decía: "Me río porque no me importa. La mujer estaba borracha. Ni siquiera sabe lo que pasó".

No es el único caso de abuso sexual en el que se ha visto envuelto Robinho, cuando estaba en las filas del Manchester City jugando la Premier League, ya fue acusado e investigado por una presunta violación a una mujer en un club nocturno de Leeds. Tras un interrogatorio, fue puesto en libertad bajo fianza y siempre negó los hechos.