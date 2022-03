Electronic Arts, o más concretamente EA Sports, ya tiene decidido el futuro de la saga FIFA. El futuro de la franquicia de videojuegos de fútbol de más éxito tras la hecatombe de Pro Evolution Soccer y uno de los títulos que, año tras año, vende millones de copias y genera millones y millones de dólares o euros.

Una vez decidido que no van a renovar con FIFA su acuerdo, la compañía, según informa Jeff Grubb, ha decidido que el nuevo nombre para su franquicia será EA Sports FC. Nombre que, por otra parte, registraron hace meses.

El motivo de la no renovación del acuerdo es que la marca considera absurdo pagar mil millones de dólares por el nombre del juego, que ya tiene además acuerdos con ligas, jugadores y música.

Lo cual quiere decir que, a pesar de que no se llamará FIFA seguirán teniendo tanto Ligas oficiales como los jugadores 'reales'. No, no tendremos un 'Lio Nessi' o un 'Karin Vensema', pues los nombres, y rostros, seguirán siendo 'de verdad'.

"FIFA ve el éxito del juego de EA y quiere más. Pero EA no quiere ver recortado su beneficio. Son responsables de ese trabajo en pago de licencias y negociaciones. FIFA no está acompañada de equipos o de jugadores reales", cuenta Grubb.

El acuerdo entre Electronic Arts y FIFA termina este año, y FIFA 23 podría ser el último juego con ese nombre si es que la desarrolladora no usa desde ya el nombre de EA Sports FC.

A partir de entonces sí podría haber un FIFA 24, por llamarlo de alguna manera pero no sería desarrollado por EA Sports.

Esto podría generar, más que posiblemente, cierta confusión en los usuarios de no estar informados antes de acudir a su tienda a por su juego de fútbol. El FIFA es 'el FIFA', pero puede que el próximo año, en 2023, dicho FIFA no sea 'el FIFA' que conocemos a día de hoy.