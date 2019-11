El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid es cuestión de tiempo. No lo dice alguien cualquiera, lo cuenta un vicepresidente del Mónaco.

Vadim Vasilyev, exvicepresidente del antiguo equipo de la estrella del PSG, asegura en 'Le Parisien' que es una cuestión "ineludible". "La oferta del Real Madrid fue muy interesante para el Mónaco", cuenta.

No se queda ahí, también desvela la conversación que mantuvo con Mbappé cuando llegó esta oferta: "Me dijo: 'Vadim, para mí es demasiado pronto. No he jugado más que un año en mi país. Soy de París, no quiero dejar mi país en este momento. Quiero convertirme en un gran jugador aquí. El Real Madrid esperará'".