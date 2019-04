Fernando Torres: "Echo mucho de menos cuando el fútbol sólo era diversión"

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres, padrino del documental 'The Others Kids' que desgrana el sueño de un niño que juega al fútbol en Uganda, ha reconocido que echa "mucho de menos" cuando él solo era un niño y "el fútbol solo era diversión", añadiendo que "el trabajo es el único camino" que él ha conocido para llegar a lo más alto.

"Echo mucho de menos tener vuestra edad, cuando el fútbol solo era diversión. Yo jugaba al fútbol porque me divertía. Me encantaba salir del colegio, hacer los deberes e ir a jugar al fútbol. Y sabía que, hasta que los deberes no estaban bien hechos, mis padres no me dejaban ir a la calle a jugar. Eso me enseñó a mantener el equilibrio", explicó Torres a los chicos del colegio Raimundo Lulio de Vallecas tras ver el documental.

En la cinta se cuenta la historia de Reagan, un niño ugandés que sueña con ser futbolista. "Nosotros tenemos la suerte de vivir en España, un país que nos da muchas posibilidades más que a ellos. Yo de pequeñito tenía la ilusión de jugar en el Calderón, era mi sueño, iba con mi abuelo a ver los partidos. Cuando entré con 10 años en la cantera me tocó vivir etapas buenas y malas, pero siempre con un sueño por el que luché y por el que hice lo que muchos llaman sacrificios y que para mí no lo fueron, fueron los pasos normales para conseguirlo. Y un día se hizo realidad", relató el delantero español.

Torres le dijo a su joven audiencia que "hay que creer en un sueño aunque el camino sea complicado". "Veréis momentos en los que la gente duda de vosotros, en los que muchos que parecían vuestros amigos en realidad no lo son. Os llevaréis desilusiones, palos, y en esos momentos es cuando os tenéis que dar cuenta de que vais por el buen camino", aconsejó.

A la hora de repasar su propia carrera, el internacional español reconoció que "claro que ha habido momentos malos". "Lesiones, momentos en los que veía que mis compañeros, sobre todo cuando era más pequeño, eran mucho mejor en todo, pero yo tenía esa ilusión y el único medio que encontré fue entrenar más. El trabajo es el único camino que he conocido", arengó, agregando que "el fútbol da esperanza a mucha gente y eso es impagable".