El ascenso del Cádiz CF a Primera División provocó imágenes preocupantes en las calles de la ciudad. Cientos de personas celebrando sin mascarilla y sin distancia social. Algo muy peligroso en plena crisis del coronavirus.

Y Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, se ha referido a estas celebraciones en su rueda de prensa de este lunes: "No me gustan nada".

"Se pueden juntar de 10 en 10, guardando ciertas distancias y sin abrazar demasiado. Estamos en la nueva normalidad. Este año no toca. ¡Es un año! No estamos hablando de una condena perpetua. Podemos encontrar alternativas y los clubes pueden ayudar a ello", explica Simón.

Seguidor del Real Zaragoza, Simón asegura que en caso de que su equipo logre el ascenso a Primera, lo celebraría "de otra manera. "No me juntaré con otros maños. No es necesario juntarse con 5.000 personas", advierte.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, también ha expresado su preocupación por estas imágenes. "Las celebraciones de fútbol... se pueden hacer muchas cosas, pero sin perderle el respeto al virus", comenta.

Además de los aficionados del Cádiz, este pasado fin de semana cientos de seguidores del CD Badajoz se congregaron para despedir al equipo antes de viajar a Málaga, donde se celebrará el playoff de ascenso a Segunda División. Esos aficionados, que no guardaban la distancia, en muchos casos ni siquiera portaban la mascarilla.