Hablar de Fernando Redondo es hablar del 'Príncipe' del fútbol. Ese príncipe que se coronó en Old Trafford con un tacón imposible que aún sigue buscando Berg, exjugador del Manchester United que le tocó lidiar con el argentino en esa famosa jugada.

Años después, la recuerda con cariño, aunque hubo un detalle que aún queda en su mente: tras asistir a Raúl, el canterano madridista no celebró el gol con Redondo, sino que se fue al otro lado del campo corriendo. "Aquel día le recriminé que no me saludara después de esa asistencia", recuerda en declaraciones a 'TyC Sports'.

Paralelamente, 'El Príncipe' se refirió a la situación que atraviesa actualmente el FC Barcelona en relación a la salida de su compatriota Leo Messi: "Uno como amante del fútbol lo que desea es que esto se solucione de la mejor manera para Messi, para el Barcelona y para La Liga. Se barajan un montón de cosas que hoy sería aventurado. Esperemos la mejor resolución porque creo que Messi y el Barcelona se lo merecen. La historia de Messi y Barcelona es de muchos años y mucha riqueza. Para los aficionados del Barcelona y el propio Messi hay mucho en juego".

"Evidentemente, él quiere seguir ganando, no tengo dudas de que, más allá de esta intención de querer irse, le dolieron mucho los últimos resultados. El notar que el Barcelona se venía de alguna manera desinflando en la Liga y que terminó con este palazo que fue el 8-2. Él quiere seguir ganando, no tengo dudas", añadió Redondo en declaraciones recogidas por 'Infobae'.

Además, Fernando destacó a otro de sus compatriotas, Ángel Di María. El jugador del PSG, y también exjugador blanco, es la 'niña bonita' de Fernando en la selección albiceleste: "Es impresionante. Yo lo seguí en la etapa del Madrid. Sufrí cuando lo vendieron. Pero lo disfruto cuando juega porque aparte tiene todo. Fijate: es inteligente, tiene pase, tiene gol. ¿Que desequilibra? ¡Te resuelve todo!".