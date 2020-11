Muchos 'solo' recordaran a Julien Faubert por su paso por el Real Madrid. Efímero, sí, pero paso, hecho del que no pueden presumir todos los futbolistas. El extremo francés aterrizó en el Santiago Bernabéu en calidad de cedido en enero de 2009 procedente del West Ham inglés.

Su contribución al juego blanco durante sus seis meses de estancia fue escaso: 54 minutos divididos en 30 frente al Racing y 24 contra el Athletic Club de Bilbao.

Poco antes de que cumplirse 12 años del famoso fichaje, Faubert lo ha recordado en un documental de 'Movistar', afirmando que le faltaron oportunidades para ganarse un puesto en el equipo: "Para demostrar el nivel que tienes debes tener la oportunidad".

A su vez, ha relatado el desarrollo de su incorporación al por entonces equipo de Juande Ramos: "Una persona francesa contactó conmigo y decía que trabajaba para el Real Madrid. No es que pensase que era una broma, sino alguien que se hacía pasar por agente pero que tampoco era muy creíble".

Su estado físico siempre estuvo en la picota, aunque el galo justifica su apariencia con el color de la camiseta del Madrid: "Nunca he sido un jugador fino o esbelto. Yo estaba en forma, será el color de la camiseta blanca que engorda. Pero no tenía ningún problema".

Uno de los episodios más sonados de Faubert en la 'Casa Blanca' fue cuando no acudió a un entrenamiento un domingo, pensando que, al igual que otros, era día libre: "Siempre preguntaba a algún jugador que hablaba inglés o a Lass Diarra qué horarios teníamos y esa vez me fui sin preguntar. Y eso se puso en mi contra".

Sin embargo, el más celebre lo protagonizó en el banquillo del Santiago Bernabéu con su mítica (y por lo que parece supuesta) 'siesta' durante un partido. Ahora, el francés ha querido explicar lo que realmente sucedió.

"Estaba enfadado porque otra vez no iba a jugar. Aquí (en la imagen) no se ve pero tenía los ojos abiertos. Da la sensación de que los tengo cerrados, pero no. El pasado pasado está. A veces hay que inventar historias para que se hable. Que afecte a mis hijos es lo que más me molesta. Que ellos sepan que esa imagen es falsa. Estaba así (se reclina), mirando el partido", ha señalado Faubert.

Paralelamente, Juande Ramos también ha desarrollado como se fraguó su contratación: "Necesitábamos un jugador de banda derecha. Yo pedí a Valencia, del Wigan, no se pudo fichar y Portugal, que estaba en Inglaterra, decidió que nos cedía a Faubert, internacional francés, y como no había otra posibilidad, llegó cedido. Le faltaba un poco de nivel para lo que exigía el Madrid".