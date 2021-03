Gonzalo Higuaín ha desvelado las verdaderas intenciones del Real Madrid cuando acometieron su fichaje en diciembre de 2006. 'El Pipa', por aquel entonces un joven futbolista procedente de River Plate, aterrizó en la capital madrileña con la idea de ser un jugador del Castilla o de llevar a cabo alguna cesión.

Ahora, el delantero argentino cuenta en 'ESPN' que Fabio Capello, entrenador del primer equipo en ese momento, tuvo un papel protagonista para que se quedara por muchos años en el conjunto blanco.

"Me vino a buscar el Real Madrid y no dudé ni un segundo. Pero la idea del Real Madrid era mandarme al Castilla o incluso cederme a algún equipo. Entrené dos o tres veces con el primer equipo y Capello me dijo que me quedaba ahí. "Tú no vas a ningún lado". Luego pasó lo que pasó. Estuve siete años y la verdad es que lo disfruté muchísimo", desvela Higuaín.

Y es que el jugador argentino militó siete temporadas en el Real Madrid, donde ganó tres Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. En sus 264 partidos con la elástica merengue anotó 121 goles.

Los más recordados por los aficionados fueron dos tantos que decidieron dos campeonatos ligueros. Uno de ellos lo marcó contra el Espanyol en el Bernabéu en la 2006/2007, y el otro en el siguiente curso a domicilio frente a Osasuna en la última jornada de Liga.