Mino Raiola, uno de los representantes de futbolistas más conocidos, falleció ayer, 30 de abril y, aunque se encontraba en estado grave, la noticia de su muerte sorprendió al mundo del fútbol. Muestras de afecto y condolencias han poblado las redes sociales durante las últimas horas.

Pero también se han publicado diferentes anécdotas, nunca antes conocidas, de Mino Raiola, como la expresada por Walter Sabatini, director deportivo de la U.S. Salernitana 1919, equipo que se encuentra en los puestos de descenso de la Serie A. "Mino, no me habrías permitido decirlo cuando estabas vivo, hubieras hecho polémica como siempre", escribió Sabatini en las redes sociales de su equipo.

⚫️ L’U.S. Salernitana 1919, la Proprietà, i dirigenti, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore che ha colpito il mondo del calcio e la famiglia Raiola per la scomparsa del procuratore Mino. — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) April 30, 2022

"Peleamos mucho, pero no puedo olvidar que, en el momento de mi grave enfermedad llamaste a mi mujer ofreciéndole llevarme a Estados Unidos, pagando todos los gastos", así continuaba el mensaje de agradecimiento de Sabatini, que concluyó con "gracias, Mino". Un gesto de "generosidad" que el directivo tilda como "extraordinario, gratuito y silencioso".

Sabatini sufrió, en 2018, una insuficiencia respiratoria provocada por el tabaco, que dañó a sus pulmones durante años, por lo que tuvo que ser ingresado en un hospital de Roma, momento en el que recibió la ayuda del agente deportivo, que murió ayer, 30 de abril, a sus 54 años, al no poder superar sus graves dolencias pulmonares.

Mino Raiola ha sido el representante de Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan, Moise Kean, Marco Verrati, Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma, Matthijs de Ligt y Erling Haaland, entre otros.