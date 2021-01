José Mourinho cuenta con seguidores y detractores allá donde va. Es un hecho que la personalidad del entrenador portugués, así como sus decisiones, no son aceptadas o bien vistas por todo el mundo, y en su periplo en el Tottenham no está siendo menos.

A pesar de estar logrando que el equipo resurja y pelee por estar en la zona alta de la Premier y en la lucha en Europa, el luso cuenta con algunas manchas en su tercera etapa en Londres.

Una de ellas es la falta de protagonismo de Dele Alli, joven jugador inglés que encandiló a las islas hace unos años con su irrupción en el antiguo White Hart Lane.

Tras su ausencia en la la lista de convocados frente al Sheffield, Stan Collymore, exfutbolista del Liverpool y del Oviedo, cargó duramente contra Mourinho en su columna en el 'Daily Mirror'.

"Para Dele Alli, quedarse fuera del equipo por Fernandes ha sido el insulto definitivo. Alli puede ser muchas cosas pero no un mal profesional. Puedes pensar que no ha jugado al suficiente nivel, que es vago entrenando, pero, si piensas que uno de los mejores jugadores de la mejor generación de la historia del Tottenham no merece la indignidad de tener a alguien por delante que no ha hecho nada en el club. Es imperdonable lo de José Mourinho", señaló el exjugador.

Seguidamente, quiso matizar sus palabras explicando que el nivel del futbolista tampoco es el idóneo: "No me entiendan mal, Alli ha hecho méritos para ser criticado por el entrenador. Alli es un niño grande y Mourinho le ve entrenar todos los días y, obviamente, ve algo que no le gusta pero aún no entiendo qué ha podido hacer Alli que le meta en la categoría de 'tratar con total falta de respeto', y eso es lo que me parece vergonzoso. Normalmente, un entrenador te diría: 'Mira, tío, no eres mi tipo. Habla con tu agente y si conseguís esta oferta, puedes irte'. Pero, poner a Fernandes en el banquillo por delante de Alli es un acto hostil de un entrenador para decirte que quiere que te vayas ya".

"Esta es de la venganza de la que hablo en ocasiones sobre Mourinho. No le basta con decir a alguien que tiene que hacer más y mostrarle el camino a seguir, tiene que restregárselo en la nariz al jugador, una y otra vez. Mientras funcione, tendrá a sus seguidores comiendo de su mano, pero recuerden, está tratando a Alli como a un perro que algun día le morderá en el trasero. Porque los jugadores tienden a ser ovejas ante un dictador como él, pero nunca olvidan. Más vale que Mourinho siga ganando, porque la cuenta atrás hasta su salida ya ha comenzado", zanjó Stan Collymore, vaticinando su salida del club en caso de acumular una mala racha.