Sinclair, exjugador de la selección nacional inglesa y del Manchester City, analizó la temporada del equipo dirigido por Pep Guardiola y, sus declaraciones, para la radio ‘talkSPORT’, en las que ha criticado duramente a Cristiano Ronaldo, no han pasado desapercibidas.

En ellas menciona a jugadores como Marcus Rashford y Jadon Sancho, que, para Sinclair, no triunfan y el jugador portugués es el culpable de ello. “Estoy empezando a pensar que el Manchester City se salió con la suya al no fichar a Cristiano Ronaldo”, menciona.

Según el exjugador del Blackpool FC, Queens Park Rangers, West Ham United, City y Cardiff City FC, Ronaldo no fichó por el club ‘citizen’ porque “sabría que sería una segunda opción para Guardiola”, no “porque no fuera a ganar trofeos, porque habría ganado muchos”.

Además, expone otras de las razones por las que el portugués no fichó por el City. “En el United sentía que casi podía mandar sobre Solskjaer. Creo que algunos sólo quieren hacer más por sí mismos y eso nunca es bueno para el club”, mencionó el exdelantero.

Sinclair también criticó la falta de gol del 7 y concluyó diciendo que Cristiano “está causando un montón de problemas en el club”. Asimismo, “conoces tu rol”, expresó. “Te ha contratado un club de fútbol para jugar al fútbol. Cerrar la boca en ocasiones es lo mejor que puedes hacer. Tengo la sensación de de que es uno de esos fichajes que pintaban bien, pero están lejos de ir bien”, señaló Sinclair.