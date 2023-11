El FC Barcelona ya tiene un plan B. En caso de que Xavi Hernández no cumpla con los objetivos, el club piensa en Rafa Márquez, actual entrenador del filial en Primera RFEF.

Lo ha contado José Álvarez en exclusiva en 'El Chiringuito'. Xavi tiene que cumplir al menos dos objetivos: alcanzar los cuartos de final de la Champions y competir hasta el final en LaLiga.

"Un entrenador que llegaría este próximo junio si Xavi Hernández lo hace muy mal, si en Champions League no alcanza los cuartos de final y en LaLiga no compite hasta el final, se plantearían que Xavi no continuara...", ha contado Álvarez.

A la directiva le gusta mucho su perfil: "Es un técnico que enamora a la directiva, conoce la casa, ya está en la casa y que es Rafa Márquez. Le encanta a la directiva. Es el entrenador del filial actualmente".