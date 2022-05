Edu Aguirre contó nueva información de Kylian Mbappé y su posible fichaje por el Real Madrid en El Chiringuito. Y las noticias no son buenas. Porque el Paris Saint-Germain está dispuesto a todo para retenerle.

"La situación de Mbappé está en el momento más complicado del último año. Son los momentos más difíciles. Hace unos meses estaba prácticamente hecho, en el último mes las cosas han cambiado", contó Aguirre.

Las llaves del club, para Mbappé: "Han entrado nuevos elementos. En el ámbito deportivo. El PSG le ha ofrecido a Mbappé ser el 'dueño' del proyecto. Le han ofrecido cambiar de entrenador si quiere, quitar a quien quiera, quitar a los jugadores que no sean competitivos".

Y es pesimista sobre el fichaje: "Ahora Mbappé está sopesando, valorando. Toda esa presión yo a esta hora no estoy seguro que no haya hecho efecto en Mbappé. Yo no estoy para nada tranquilo con que Mbappé pueda llegar al Madrid".

"La decisión la sabe solo Mbappé. No los clubes. Una decisión que tomará en días. Las llaves del PSG se las han entregado a Mbappé", cierra.