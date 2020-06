Desde que Achraf Hakimi volará hace dos temporadas a Dortmund, el crecimiento y progresión del lateral ha sido abismal y no ha dejado indiferente a nadie en las (antiguas) oficinas del Santiago Bernabéu.

Cabalgadas de 60 metros, goles, asistencias... Achraf ha mejorado en todas las facetas del juego durante su periplo en el Borussia, pero ahora su cesión con el conjunto teutón finaliza y deberá volver a la disciplina blanca.

Sin embargo, el puesto del lateral derecho tiene mucha competencia en el cuadro merengue. Dani Carvajal, Álvaro Odriozola e incluso Militao pueden ocupar esa demarcación.

Es por ello que, tal y como contó Edu Aguirre en 'El Chiringuito', el marroquí no tenga clara su vuelta al Real Madrid debido a que piensa que no disfrutaría de todos los minutos que él quiere jugar.

"Él quiere jugar y no ha recibido ninguna llamada por parte de Zinedine Zidane ni del cuerpo técnico. Nadie ha llamado Achraf para preguntar por él", explicó el periodista en un primer momento.

Además, Edu reveló los tres equipos que están pujando por él: "Quiere jugar y entiende que en el Madrid es difícil jugar. Han llegado tres ofertas por él: Bayern de Múnich, Manchester City e Inter de Milán".

"La del Manchester City al jugador no le gusta tanto porque es posible que les sancionen dos años sin jugar la Champions League. Al jugador le encanta el Inter de Milán", zanjó el colaborador, que aseguró que Achraf no volverá al Madrid "al 90%".