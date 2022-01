Breve ha sido el paso de Rafa Benítez por el banquillo del Everton. El entrenador, que hizo historia en el Liverpool, ha sido despedido por el otro club del Merseyside tras 22 encuentros en los que únicamente ha logrado siete victorias.

Ha sido la última derrota, ante el Norwich por 2-1, la que ha terminado decidiendo a los 'toffees' para prescindir de los servicios del preparador español.

Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager.