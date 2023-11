Erling Haaland podría salir del Manchester City el próximo verano. El noruego, cuando firmó su contrato con el conjunto de Pep Guardiola, incluyó una cláusula de salida en 2024 y clubes como el Real Madrid se encuentran muy atentos a su decisión.

En una entrevista en 'The Guardian', su representante, Rafaela Pimienta, ha reflexionado sobre el futuro del jugador y el montante que podría mover a lo largo de su carrera, que ella estima que será de "1.000 millones".

Eso sí, no solo en traspasos: "No digo que un fichaje pueda alcanzar esa cifra. Me refiero a todo el paquete que generas durante tu carrera. Hoy en día se puede jugar hasta los 35, piensa en el salario, en el precio del fichaje, los ingresos por televisiones, patrocinadores, venta de entradas, camisetas... Con un jugador como Erling se puede llegar a los 1.000 millones".

Por el momento, Haaland ha movido 85 millones: 60 que pagó el City al Dortmund, 20 que abonó el Borussia al Salzburgo y cinco de los austriacos al Molde.

El metaverso

Según Pimienta, no dentro de mucho el fútbol acaparará otros ámbitos que incluyen, según ella, la realidad virtual y el metaverso.

"En el metaverso, por ejemplo, puedo vender un token digital de Haaland por 2.000 euros a 100 millones de personas en India, China, Brasil, México... Quizás lleguemos a un punto en el que podamos ver el fútbol con unas gafas virtuales y despierte las mismas emociones que si estuviera ahí", explica.

"Así que podremos vivir la misma experiencia, no sólo para las televisiones, sino para la gente que nunca se pueda permitir ir al Santiago Bernabéu o al Etihad. Así que cuando hablo de 1.000 millones, estoy usando muchos multiplicadores que van más allá de los habituales", zanja.

¿Cuál es su cláusula de salida?

Se estima que Haaland firmó un acuerdo con el Manchester City para que el club le dejase salir, si él lo quería, por un montante de en torno a 200 millones de euros.

El Real Madrid, que tiene en el horizonte la llegada de Endrick (han pagado 60 'kilos' por él) y el posible fichaje de Mbappé como agente libre, no descarta para nada ir a por el noruego.