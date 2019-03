Entrevista a Joaquín en 'El Chiringuito': "Me hubiera ido al Real Madrid, pero no cuajó el fichaje"

Joaquín Sánchez, alma del Betis dentro y fuera del campo, fue entrevistado en exclusiva por Juanfe Sanz para 'El Chiringuito'.

"El bético de alguna manera nace. Amor hacia un sentimiento y hacia una forma de vivir", comienza Joaquín en la entrevista que tiene lugar en el Benito Villamarín.

"Normalmente tengo vírgenes, cristos, un poquito de todo. Siempre me pongo la bota derecha antes que la izquierda. Tambien meto la pierna derecha antes que la izquierda", reconoce Joaquín sobre sus supersticiones.

Joaquín también le reconoció a Juanfe Sanz que Mourinho le ofreció un cheque en blanco para que se fuera a la Premier, pero el andaluz no quiso abandonar su tierra natal.

"Mourinho me decía pero '¿tú cuánto quieres ganar Joaquín?' El problema no era el dinero. Me acuerdo que mi padre me daba patadas por debajo de la mesa", confiensa Joaquín.

El extremo del Betis sí admite que se hubiera ido al Real Madrid, pero que el fichaje "no cuajó".

"Me hubiera ido al Real Madrid, pero no cuajó el fichaje. Lloré mucho cuando me fui del Betis", asegura Joaquín.