El estado anímico de Leo Messi, el futuro de Luis Suárez, la forma física de Eden Hazard... El plató de 'El Chiringuito' echó humo este miércoles con contundentes debates sobre distintos temas, aunque uno de los momentos más tensos lo protagonizó Cristóbal Soria.

Mientras Edu Aguirre exponía su opinión sobre la mentalidad de Hazard como jugador del Real Madrid, el colaborador sevillano se levantó como un resorte de su asiento visiblemente enfadado.

"Quítame el escudo del Madrid de detrás, cada vez que salgo me sacas con el escudo del Madrid detrás", expresó Soria, señalando a la pantalla en la que aparecía el grafismo del jugador blanco con el escudo del Real.

"No puede ser, me están saliendo ronchas y dando picores", añadió ante la incredulidad de los colaboradores, que no se esperaban ese cambio de guion por parte de Cristóbal. Finalmente, todo quedó en una anécdota.